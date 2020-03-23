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Минфин готов обсуждать обнуление таможенных пошлин на импорт немедицинских товаров

Ранее глава ведомства Антон Силуанов рассказал, что было принято решение о нулевой ставке таможенной пошлины по ввозимым лекарственным препаратам и медикаментам

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минфин РФ готов обсуждать обнуление ставок таможенных пошлин на импорт ряда немедицинских товаров. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Сейчас вот в части медикаментов и компонентов медикаментов, дальше по мере необходимости, конечно, мы готовы будем обсуждать расширение этого перечня", - сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что для реагирования на складывающуюся ситуацию было принято решение о нулевой ставке таможенной пошлины по ввозимым лекарственным препаратам и медикаментам.

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