Основной индекс Сингапурской биржи упал на 7,35%

ТАСС, 23 марта. Торги на Сингапурской бирже в понедельник закрылись падением основного индекса Straits Times Index (STI) на 7,35% на фоне распространения в регионе нового коронавируса, свидетельствуют данные площадки.

По итогам торгов STI опустился до 2233 пунктов. Индекс снизился, в частности, на фоне сокращения объемов перевозок авиакомпании Singapore Airlines на 96% до конца апреля из-за связанных с коронавирусом ограничений в разных странах.

На данный момент в Сингапуре зафиксировано 455 случаев заражения, 144 пациента выздоровели, двое умерли. Власти 7 февраля повысили уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране, вместе с тем 12 марта премьер-министр Ли Сянь Лун заявил, что объявлять высший уровень угрозы не планируется.