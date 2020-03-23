Pirelli приостанавливает производство шин на заводе в Кирове из-за коронавируса

КИРОВ, 23 марта. /ТАСС/. Компания Pirelli с 24 марта приостановит на восемь дней производство шин на заводе в Кирове в связи со снижением спроса в автомобильном секторе на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила компания.

"Некоторые функции предприятия частично продолжат свою работу, прежде всего, логистический центр и техническая служба. Производство планируется возобновить 1 апреля", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что поставки клиентам будут продолжаться за счет уже произведенных шин. В компании также отметили, что предпринимают все меры для обеспечения безопасности сотрудников.