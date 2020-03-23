{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В АКОРТ заявили о выросших ценах на товары для ретейлеров

Торговые сети пообещали сдерживать цены в интересах покупателей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Торговые сети получают от поставщиков предложения по увеличенной на несколько процентов стоимости, но будут сдерживать цены в интересах покупателей. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейшие федеральные торговые сети, работающие на территории РФ.

"В торговых сетях не наблюдается роста цен на социально-значимые продукты, включая продукты повышенного спроса. Для формирования дополнительных товарных запасов торговые сети проводят переговоры с поставщиками о закупках, при этом, с учетом курсовой разницы и повышенного спроса по ряду товарных позиций поставщики предлагают увеличенные цены. Речь идет о незначительном росте в несколько процентов. Торговые сети будет сдерживать рост цен в интересах покупателей", - сообщили в АКОРТ.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев поручил ведомству с 23 марта усилить контроль за ценами на социально значимые продукты, в первую очередь на хлебобулочные изделия, крупы, мясо, яйца и масло, а также на ряд овощей и фруктов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Пассажиравтотранс" Петербурга приобретет 140 автобусов в 2020 году
На эти цели будет выделено 2,5 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС