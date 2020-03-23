В АКОРТ заявили о выросших ценах на товары для ретейлеров

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Торговые сети получают от поставщиков предложения по увеличенной на несколько процентов стоимости, но будут сдерживать цены в интересах покупателей. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейшие федеральные торговые сети, работающие на территории РФ.

"В торговых сетях не наблюдается роста цен на социально-значимые продукты, включая продукты повышенного спроса. Для формирования дополнительных товарных запасов торговые сети проводят переговоры с поставщиками о закупках, при этом, с учетом курсовой разницы и повышенного спроса по ряду товарных позиций поставщики предлагают увеличенные цены. Речь идет о незначительном росте в несколько процентов. Торговые сети будет сдерживать рост цен в интересах покупателей", - сообщили в АКОРТ.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев поручил ведомству с 23 марта усилить контроль за ценами на социально значимые продукты, в первую очередь на хлебобулочные изделия, крупы, мясо, яйца и масло, а также на ряд овощей и фруктов.