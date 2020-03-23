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Операторы уже частично предоставляют услуги связи москвичам при нулевом балансе

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что операторы временно обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Операторы связи рассматривают возможности предоставления услуг телефонии и домашнего интернета пожилым москвичам, находящимся в самоизоляции, при нулевом балансе. Частично подобные услуги в связи с коронавирусом уже предоставляются, рассказали ТАСС представители компаний.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что операторы связи временно обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме.

В связи с массовым переходом людей на удаленный режим работы и необходимостью самоизоляции некоторые операторы связи уже объявляли о льготных мерах для своих абонентов. Так, в "Ростелекоме" напомнили, что госоператор обнулил все звонки на мобильные номера внутри сети, включая Tele2, и о том, что компания не будет ограничивать связь в случае неуплаты, предлагая отсрочить платежи без комиссии.

"Билайн" также сообщал, что временно даст абонентам возможность пользоваться услугами домашнего интернета и "Билайн ТВ" даже при нулевом балансе.

"Доступ к ТВ, домашнему интернету и домашней телефонной связи МТС/МГТС в Москве для всех абонентов будет предоставляться при нулевом или отрицательном балансе до 30 апреля. В случае необходимости период приостановки блокировки будет продлен", - отметил коммерческий директор "МТС Московский регион" Алексей Назаров.

Вместе с тем операторы дополнительно рассмотрят предложение Собянина, касающееся пожилых и людей с хроническими заболеваниями. По словам представителя "Мегафона", компания поддержит своих абонентов в сложившейся ситуации, в настоящее время прорабатывает вопрос технической реализации. Tele2 изучает эту инициативу и также оценивает возможности для ее реализации. Проработкой этого вопроса в данный момент занимаются и в "Билайне", подтвердили в пресс-службе компании.

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