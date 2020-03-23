Комитет Совфеда по бюджету поддержал закон о защите и поощрении капиталовложений

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по бюджету на заседании в понедельник рекомендовал верхней палате одобрить закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ, принятый Думой в третьем чтении 19 марта, инициирован правительством РФ.

В редакции первого чтения документ предусматривал два инвестиционных режима: общий и проектный. В редакции, подготовленной ко второму чтению, исключено понятие общего инвестиционного режима. Документ содержит только требования к компаниям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Ко второму чтению из текста документа исключены требования к общему объему проекта, остался только необходимый объем капитальных вложений организации, реализующей проект.

"Максимально спорные вопросы либо были решены ко второму чтению, либо, скажем так, отцеплены до осени. Остаются принципиальнейшие вопросы, к которым осенью должны вернуться. Это, прежде всего, общий режим, суммы отсечений, нас нынешние суммы по отраслям не устраивают, мы надеемся, что большему количеству инвесторов этот механизм будет доступен", - сказал в понедельник на заседании комитета вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Кроме того, по словам главы бюджетного комитета Анатолия Артамонова, у сенаторов остается вопрос по поводу компенсации затрат на создание инфраструктуры. "Прописано, что компенсацию получают инвесторы. Заранее могу предположить, что в этом будет большая сложность, так как инвестиционные проекты как правило реализуются консолидированно, тогда появляется группа инвесторов. Как между ними поделить компенсацию, кто из них внес больше средств, кто меньше, в каких пропорциях, достоверна ли стоимость возмещения? Я бы склонялся к тому, чтобы эту компенсацию получали региональные бюджеты, которые бы вложились в создание этой инфраструктуры", - сказал Артамонов.

В качестве порога инвестиций предлагается закрепить следующие нормы: не менее 250 млн руб. для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта; не менее 500 млн руб. - в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства (в редакции первого чтения этот порог составлял 1,5 млрд руб.); не менее 1,5 млрд руб. - в сфере обрабатывающего производства; не менее 5 млрд руб. - в иных сферах экономики. Правительство РФ устанавливает порядок заключения СЗПК, порядок проведения конкурса в рамках публичной проектной инициативы, устанавливает порядок ведения реестра соглашений СЗПК, порядок определения объема возмещения затрат, понесенных для создания инфраструктуры инвестпроекта, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на эти цели. СЗПК заключается не позднее 1 января 2030 года.

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд руб. (с общим бюджетом проекта от 50 млрд руб.) дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на 6-20 лет; запрет на увеличение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, платы за пользование водными объектами, утилизационного сбора, экологического сбора, ставки по обязательным платежам, за лесные ресурсы на три года. Средства федерального бюджета и региональных бюджетов на возмещение затрат на создание или реконструкцию объектов инфраструктуры будут предоставляются в том случае, если все имущественные права, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в рамках реализации инвестпроекта, зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ и если все объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию в соответствии с законодательством РФ. Также у организации должна отсутствовать задолженность по уплате обязательных платежей и соблюдаться нормативы возмещения затрат на инфраструктуру.

Список отраслей

Ко второму чтению скорректирован перечень отраслей, в которых нельзя будет заключать СЗПК. В первом чтении среди них были обозначены нефте- и газодобыча, производство алкогольной и табачной продукции, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность. Во втором чтении уточняется, что под СЗПК не могут попасть проекты в сфере деятельности финансовых организаций, поднадзорных ЦБ РФ. При этом ограничение не применяется к случаям выпуска ценных бумаг для финансирования инвестиционного проекта. В режим СЗПК не войдут также строительство, модернизация, реконструкция административно-деловых и торговых центров, (комплексов), жилых домов, а также оптовая и розничная торговля.

При этом оговаривается, что в режим СЗПК могут войти инвестиционные проекты по сжижению природного газа, а также производство жидкого топлива, полученного из угля и на установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому кабмином.

Для поддержки развития инвестиционной деятельности создается государственная информационная система (ГИС) "Капиталовложения", положение о которой и оператор которой определяются кабмином. ГИС "Капиталовложения" будет содержать общедоступную информацию, которая будет размещена на официальном сайте, а также информацию ограниченного доступа. Меры государственной и муниципальной поддержки, обеспеченные средствами из бюджета, будут отражаться в реестре мер господдержки. Ведение реестра будет осуществляется в ГИС "Капиталовложения".