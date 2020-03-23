Минфин считает умеренными выпадающие из-за зеленого коридора доходы бюджета

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минфин РФ считает умеренным объем выпадающих доходов бюджета из-за зеленого коридора на поставки товаров первой необходимости. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Затрудняюсь ответить, но мне кажется, те события, которые происходят, то, для чего это нужно, гораздо важнее, чем какая-то оценка бюджетных последствий. В любом случае это умеренные суммы", - сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что зеленый коридор вводится на поставки товаров первой необходимости в Россию с 20 марта.