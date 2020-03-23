Нефтяные компании пока не просили у Минфина льготы по демпферу

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Нефтяные компании пока не просили у Минфина РФ льготы по демпфирующему механизму. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Вопрос очень риторический. Конечно, мы таких обращений не видели. Соответственно, мы на эти деньги очень сильно рассчитываем. Такие обращения к нам не поступали", - отметил Сазанов.

Ранее Сазанов заявил, что нефтяники могут выплатить государству в 2020 году до 700 млрд рублей из-за падения цен нефти в рамках работы демпфирующего механизма.

Ранее в марте глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов оценивал дополнительные поступления в бюджет РФ от демпфера при текущих низких ценах на нефть в 2020 году в 300 млрд руб.

Чтобы компенсировать нефтяникам потери от поставок топлива на внутренний рынок по фиксированный цене при гораздо более высокой экспортной альтернативе, правительство с 1 января 2019 года ввело в действие демпфирующий механизм. Он предусматривал, что государство возмещает компаниям до 60% разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами. Однако если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, нефтяники должны были сами доплачивать в бюджет.

После того, как в первом квартале 2019 года демпфер сработал именно по этому сценарию, компании настояли на его корректировке. С 1 июля 2019 года размер компенсации вырос до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива.