Туроператоры могут получить до 3,5 млрд руб. субсидий из-за коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские туроператоры в сфере выездного туризма могут получить до 3,5 млрд руб. субсидий в качестве господдержки в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении на сайте ассоциации "Турпомощь".

"Также правительство предполагает выделить от 3 до 3,5 млрд рублей на поддержку туроператоров в сфере выездного туризма, и это впервые за всю историю развития выездного сегмента отрасли", - говорится в сообщении.

В качестве механизма распределения субсидий "Турпомощь" совместно с Минэконмразвития и Ростуризмом предлагали два возможных варианта. Первый предусматривает компенсацию туроператорам понесенных потерь по линии авиаперевозки, включая средства, которые вынуждены были затратить туроператоры по возврату туристов в Россию. Второй - прямые компенсации туроператорам пропорционально размеру фонда персональной ответственности из общей цены турпродукта туроператора и сформированного им фонда персональной ответственности, отмечается в сообщении "Турпомощи".

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития, предложенные министерством меры по поддержке туроператоров и авиаперевозчиков предусматривают возмещение затрат на вывоз туристов и на компенсацию стоимости отмененных невозвратных билетов. Пакет предложений был разработан совместно с Ростуризмом.

Возмещению подлежат убытки туроператоров, возникшие в период с 24 января по 30 марта 2020 года при реализации ими туристского продукта и связанные с невозвратными тарифами авиакомпаний. Целевое назначение субсидий - компенсация денег туристам сообщили в пресс-службе МЭР.