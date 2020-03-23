В "Транснефти" сообщили, что график поставок нефти в Белоруссию еще не согласован

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. График поставок российской нефти в Белоруссию еще не согласован. Об этом сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Пока нет. Идет период планирования", - сказал он, отвечая на вопрос, утверждены ли с "Транснефтью" объемы поставок нефти в Белоруссию какими-либо российскими нефтяными компаниями.

Ранее источник в отрасли сообщил ТАСС, что восемь российских нефтяных компаний подали заявки на поставку нефти на белорусские НПЗ на второй квартал, но договоренностей по финансовым условиям пока нет.

При этом представитель "Роснефти" сообщил, что компания договорилась возобновить поставки нефти в Белоруссию на условиях премии $5 за тонну к цене, которую предлагала компания.

Поставки нефти в Белоруссию

Российские компании прекратили поставки нефти в Белоруссию с января 2020 года, так как Минск не соглашался на предложенные ими ценовые условия. Поставки нефти для белорусских НПЗ не прекращала только компания "Сафмар" Михаила Гуцериева.

21 марта состоялся телефонный разговор глав правительств РФ и Белоруссии Михаила Мишустина и Сергея Румаса. По их итогам стороны отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере. Эти договоренности, как отмечалось в сообщении кабинета министров РФ, позволят обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия республики "в полном объеме и на согласованных условиях".