В Нью-Йорке биржевые индексы понизились, несмотря на заявление ФРС о скупке облигаций

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Ключевые американские биржевые индексы на открытии торгов в понедельник снизились, несмотря на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США скупать облигации в рамках программы количественного смягчения фактически в неограниченных количествах в зависимости от потребностей экономики.

Как следует из данных на сайте Нью-Йоркской биржи, сразу после начала торгов индекс Dow Jones упал на 2,86%, до 18625 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, после открытия рос на 0,24%, до 2295,25 пункта, но через несколько минут снизился до 2277 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq потерял 1,59%, понизившись до 6762,02 пункта.

Нефть марки WTI в понедельник подорожала на 2,3% - до $23,15 за баррель.

"Мы все еще не достигли поворотного пункта, на рынках по-прежнему кризисная обстановка", - приводит газета "Уолл-стрит джорнэл" мнение аналитика банка MUFG Ли Хардмэна. Тем не менее, считает он, появляются признаки того, что острота ситуации становится меньше.

По словам главного экономиста компании Pantheon Macroeconomics Йэна Шепердсона, чтобы ситуация на рынках вернулась к норме, необходимо обеспечение доступа к кредитам, принятие в США пакета мер по финансовой стабилизации, а также замедление распространение коронавируса.