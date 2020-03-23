Почта банк проведет допэмиссию на 9,9 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Почта банк планирует провести дополнительную эмиссию акций в общей сложности на сумму 9,9 млрд рублей в 2020 году. Об этом в ходе телефон-колла с журналистами сообщила член правления, финансовый директор банка Наталия Строкун.

"Что касается капитала, то на 2020 год у нас запланирована одна дополнительная эмиссия. <…> Планируем, что она завершится в июне 2020 года, она на сумму 9,9 млрд рублей в общей сложности, "50 на 50" на каждого из акционеров", - сказала она.

В 2019 году Почта банк также проводил допэмиссию акций на 9,9 млрд рублей. Ценные бумаги были выкуплены в равных долях акционерами банка.

Почта банк - универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 года группой ВТБ и "Почтой России", они владеют акциями банка на паритетной основе (по 49,9%), еще две акции принадлежат главе Почта банка Дмитрию Руденко.