Минфин США обеспечит кредитование малого бизнеса под гарантии сохранения рабочих мест

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Администрация США обеспечит выделение кредитов малым частным предприятиям, которые готовы не увольнять своих сотрудников, несмотря на ограничения и запреты, введенные в штатах в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала CNBC министр финансов страны Стивен Мнучин.

"Мы немедленно предоставляем кредиты малым предприятиям. Мы собираемся обеспечить, чтобы банки могли без промедления ссужать деньги тем компаниям, которые берут обратно на работу своих сотрудников или же сохраняют свой персонал", - уточнил Мнучин.

"В конце нынешнего периода мы простим эти кредиты полностью", - пообещал глава Минфина США, подчеркнув, что доля малых предприятий составляет примерно 50% всего частного бизнеса страны. "Когда президент [США Дональд Трамп] будет готов снова сделать экономику открытой и когда мы покончим с этим вирусом, рабочая сила должна быть уже в состоянии готовности", - пояснил Мнучин. Он уточнил, что данная программа распространяется на частные предприятия с количеством работников менее 500 человек и предусматривает выдачу кредитов в размере двух окладов и более.

Глава Минфина США также информировал о проработке плана оказания поддержки американским авиакомпаниям, чтобы они могли наладить бесперебойную перевозку пассажиров внутри страны. "Речь не идет о финансовом спасении [за счет средств налогоплательщиков]", - заверил Мнучин.

Ранее законодатели выделили вашингтонской администрации $8,3 млрд для сдерживания распространения пандемии. По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксирован 35 241 случай заражения коронавирусом. Умер 471 человек.