Власти Петербурга: негативные явления в сфере занятости затронут в основном теневой рынок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Глава комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко не прогнозирует серьезных проблем в сфере трудоустройства в городе из-за негативных явлений в экономике и изменения формата работы предприятий и организаций в связи с ограничительными мерами по коронавирусу. Об этом он сообщил в понедельник журналистам после рабочего совещания в Смольном.

По прогнозам главы комитета, сокращения коснутся в основном теневой и маятниковой занятости людей, которые приезжают в Петербург на временные подработки.

"Сказать, что проблема [на рынке труда] будет страшной, я не могу. У нас огромное число маятниковой занятости, это минимум полмиллиона человек, плюс еще приезжают на неделю и более. В первую очередь, если будет происходить сокращение, то оно будет для сферы нелегальной, теневой занятости и за счет приезжих, которым долго и дорого будет ездить за маленькую зарплату, они могут первыми выйти с рынка труда", - сказал Чернейко.