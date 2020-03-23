Власти Петербурга: негативные явления в сфере занятости затронут в основном теневой рынок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Глава комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко не прогнозирует серьезных проблем в сфере трудоустройства в городе из-за негативных явлений в экономике и изменения формата работы предприятий и организаций в связи с ограничительными мерами по коронавирусу. Об этом он сообщил в понедельник журналистам после рабочего совещания в Смольном.
По прогнозам главы комитета, сокращения коснутся в основном теневой и маятниковой занятости людей, которые приезжают в Петербург на временные подработки.
"Сказать, что проблема [на рынке труда] будет страшной, я не могу. У нас огромное число маятниковой занятости, это минимум полмиллиона человек, плюс еще приезжают на неделю и более. В первую очередь, если будет происходить сокращение, то оно будет для сферы нелегальной, теневой занятости и за счет приезжих, которым долго и дорого будет ездить за маленькую зарплату, они могут первыми выйти с рынка труда", - сказал Чернейко.
Он сообщил, что комитет по труду изучает изменения ситуации и проводит встречи с разными группами бизнеса. "Возможно, самыми пострадавшими сферами станут туризм, развлечения, гостиничный бизнес, сфера общественного питания. Картина очень дифференцированная, нелинейная, пока масштаб воздействия до конца не понятен", - отметил он.
В то же время, по словам Чернейко, параллельно с кризисными явлениями в этих сферах появился запрос, например, на сотрудников в области перевозки грузов."Где-то это расширение строительных работ, где-то идет расширение работ на производстве. Судя по всему, мы скоро будем заниматься массовым оформлением самозанятых и просто работников на те места, которые сейчас открываются", - сказал Чернейко.
Программы содействия занятости населения обсуждались в понедельник на рабочем совещании у губернатора Петербурга Александра Беглова в Смольном. Он привел данные о том, что в Санкт-Петербурге около 3,8 млн рабочих мест, а уровень безработицы один из самых низких в стране - менее 1,5%. На совещании отмечалось, что 2020 году особое внимание будет уделено программам профориентации и обучения молодежи, трудоустройства инвалидов и людей пенсионного возраста, поддержке предприятий, реализующих программы подготовки кадров.