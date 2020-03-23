Участники финрынка попросили ЦБ о послаблениях в условиях перехода на удаленную работу

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Национальная финансовая ассоциация (НФА) направила в ЦБ РФ предложения о введении временных послаблений некоторых регуляторных норм из-за трудностей их выполнения, связанными с переходом сотрудников компаний на удаленную работу. Об этом говорится в соответствующих материалах, размещенных на сайте саморегулируемой организации.

В связи с тем, что участники финансового рынка для минимизации риска распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и ввиду введения карантинных мер вынуждены массово переводить своих работников на дистанционный способ работы, риски неисполнения или несвоевременного исполнения отдельных требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" неизбежно увеличиваются, говорится в одном из двух писем НФА.

Это касается в том числе таких нормативов, как представление уведомлений о "необычных" операциях или об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также сроков блокирования денежных средств и иного имущества. В НФА также попросили дать разъяснения относительно случаев неисполнения отдельных требований идентификации клиентов по независящим от участников финансового рынка или их клиентов причинам.

"В этой связи участники финансового рынка просят в качестве мер поддержки против экономического влияния от распространения коронавирусной инфекции введение временных регуляторных послаблений для участников финансового рынка", - отмечают в НФА.

В СРО также попросили дать разъяснения по возможным послаблениям в части выполнения участниками финансового рынка требований базовых стандартов и внутренних стандартов саморегулируемых организаций с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки и принимаемыми мерами как непосредственно самими участниками финансового рынка, так и возможными мерами властей.