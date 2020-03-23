Представителями президента РФ в Национальном финансовом совете стали Орешкин и Чиханчин

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Представителями президента РФ в Национальном финансовом совете (НФС) назначены помощник президента Максим Орешкин и глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, следует из опубликованного распоряжения президента.

Указано, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания - 23 марта.

Национальный финансовый совет является коллегиальным органом Банка России, который осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации)".

Численность НФС составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации, трое - Государственной думой, трое - президентом РФ, трое - правительством РФ. В состав НФС входит также председатель Банка России.

Члены НФС, за исключением председателя Банка России, не работают в Банке России на постоянной основе и не получают оплату за эту деятельность.

Общее руководство деятельностью совета осуществляет председатель НФС, который избирается большинством голосов от общего числа членов совета.

Таким образом на данный момент, по данным сайта ЦБ РФ, в состав совета входят министр финансов РФ Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, Сергей Глазьев, председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и замглавы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.