{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Fitch изменило прогноз по рейтингу "Аэрофлота" на "негативный" со "стабильного"

Агентство ожидает, что кредитные показатели компании существенно ухудшатся в 2020 году

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг "Аэрофлота" в иностранной и национальной валюте на уровне "BB", при этом прогноз по рейтингу изменен на "негативный" со "стабильного". Об этом говорится в сообщении агентства.

"Негативный прогноз отражает наши предположения о влиянии COVID-19 на деятельность "Аэрофлота". Мы ожидаем, что кредитные показатели компании существенно ухудшатся в 2020 году, что согласуется с аналогичным или более выраженным ухудшением для других авиакомпаний", - пояснили в Fitch.

"Более жесткие ограничения на поездки и снижение доверия авиапассажиров в течение длительного периода времени в сочетании с неспособностью компании эффективно реализовать меры по смягчению последствий приведут к снижению рейтинга", - отмечается в сообщении.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Российские банки в январе-феврале получили 337 млрд руб. чистой прибыли
Из материалов ЦБ РФ следует, что чистая прибыль за февраль составила 140 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС