Fitch изменило прогноз по рейтингу "Аэрофлота" на "негативный" со "стабильного"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг "Аэрофлота" в иностранной и национальной валюте на уровне "BB", при этом прогноз по рейтингу изменен на "негативный" со "стабильного". Об этом говорится в сообщении агентства.

"Негативный прогноз отражает наши предположения о влиянии COVID-19 на деятельность "Аэрофлота". Мы ожидаем, что кредитные показатели компании существенно ухудшатся в 2020 году, что согласуется с аналогичным или более выраженным ухудшением для других авиакомпаний", - пояснили в Fitch.

"Более жесткие ограничения на поездки и снижение доверия авиапассажиров в течение длительного периода времени в сочетании с неспособностью компании эффективно реализовать меры по смягчению последствий приведут к снижению рейтинга", - отмечается в сообщении.