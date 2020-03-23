МТС привлекла пятилетний кредит у ВТБ на 45 млрд рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Компания МТС привлекла пятилетний кредит у банка ВТБ на 45 млрд рублей в рамках возобновляемой кредитной линии на 80 млрд рублей, открытой в мае 2018 года. Об этом говорится в сообщении оператора.

В феврале 2020 года МТС уже привлекала кредит у ВТБ в рамках данной кредитной линии на сумму 30 млрд рублей для рефинансирования одного из действующих кредитов. Средства, привлеченные в рамках нового кредита, будут направлены на оптимизацию долга и на общекорпоративные цели, отмечают в компании.

Чистый долг МТС на 31 декабря 2019 года составил 280,5 млрд рублей.