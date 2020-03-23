Новые льготы на сумму 22,6 млрд рублей будут доступны пяти инвесторам в Мурманской области

МУРМАНСК, 23 марта. /ТАСС/. Субсидию на создание инфраструктуры в Арктической зоне смогут получить пять компаний, реализующие свои проекты в Мурманской области. Общий объем поддержки для них из федерального бюджета может составить около 22,6 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Правительство РФ утвердило правила отбора инвестпроектов в Арктической зоне, которые смогут получить субсидию на создание инфраструктуры. Согласно опубликованному 19 марта постановлению кабмина, льгота будет доступна проектам стоимостью не менее 300 млн рублей, при этом размер господдержки не должен превышать 20% заявленных частных инвестиций.

"На территории Мурманской области претендовать на господдержку смогут пять крупных компаний: ООО "Новатэк-Мурманск", терминал "Северо-Запад", ООО "Морской терминал Тулома", ООО "Федорово холдинг" и ООО "СГК Аркминерал". По предварительным подсчетам, общий объем субсидии на развитие инфраструктуры составит около 22,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Проекты, которые могут претендовать на субсидию, в понедельник в регионе обсудили на оперативном совещании с участием губернатора. Андрей Чибис отметил, что субсидии для инвесторов позволят развить в регионе инфраструктуру и улучшить качество дорог. Выделенные средства планируется направить на реконструкцию автомобильных дорог Мишуково-Снежногорск и в поселке Минькино, создание объектов морского порта, подъездных железнодорожных путей и др.

"Важно, что при реализации крупных инвестиционных проектов на территории области у предпринимателей появилась возможность привлечь денежные средства на создание дополнительной инфраструктуры, повысить качество автомобильных дорог", - процитировали в пресс-службе губернатора.

Как рассказала на совещании заместитель главы области Ольга Кузнецова, правительством Мурманской области ведется работа по включению предложений в пакет законопроектов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и инвестпроектов по переработке твердых полезных ископаемых.