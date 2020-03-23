Минэнерго разработало систему организации виртуальных рабочих мест своих сотрудников

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минэнерго РФ разработало систему организации виртуальных рабочих мест своих сотрудников для обеспечения дистанционного выполнения должностных обязанностей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Согласно поручению министра энергетики Александра Новака, первоначально пилот рассчитан на 100 виртуальных рабочих мест. На этой неделе пройдет тестирование. Наша задача - обеспечить возможность качественной и безопасной работы для наших сотрудников в новых сложившихся условиях", - приводятся в сообщении слова замминистра энергетики РФ Антона Инюцына.

Особое внимание Минэнерго уделяет обеспечению информационной безопасности и защите виртуальных рабочих мест от киберугроз, поэтому все необходимые сотрудникам сервисы будут доступны внутри единого защищенного сетевого периметра, сказано в сообщении.

Ранее Минэнерго РФ отменило ежегодную коллегию, запланированную на апрель 2020 г., а проведение большинства запланированных мероприятий было переведено в режим видеоконференции. Такое решение принято для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.