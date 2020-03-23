Российский рынок акций закрылся падением индексов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов упал на 3,36% - до 2253,35 пункта, индекс РТС - на 4,38%, до 883,78 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже на 19:08 мск вырос на 0,36%, до 80,22 руб., курс евро - на 1,1%, до 86,34 руб.

Снижение котировок происходит на дешевеющей нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,88% - до $25,61 за баррель.

"На рынке акций РФ в понедельник превалировали медвежьи настроения, в которых отражались активные продажи на зарубежных площадках и возвращение котировок нефти в район $25", - полагает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"И, хотя днем, после информации о новой программе стимулов ФРС, настроения биржевиков немного улучшились, нисходящий тренд остается в силе - борьба с вирусной угрозой продолжается, пик заболеваемости впереди, в то же время рынок нефти на фоне противоречий крупнейших экспортеров рискует столкнуться с масштабным перепроизводством", - добавил эксперт.

Прогноз на 24 марта

Эксперт "БКС Премьер" полагает, что во вторник волатильность торгов на рынке акций РФ и на валютном рынке продолжит оставаться повышенной, а вероятность нисходящей динамики будет преобладать. Прогноз компании по индексу Мосбиржи - 2150-2280 пунктов, по курсу рубля к доллару - 79-82 руб.

При этом согласно ожиданиям "БКС Премьер", 24 марта круг ключевых тем для участников торгов принципиально не изменится - это пандемия и сигналы со стороны регуляторов, властей, крупнейших экспортеров нефти.

"Также во вторник выйдут важные макроэкономические данные - предварительные производственные PMI Германии, Великобритании и США за март, февральские продажи новостроек в США и недельные изменения запасов сырой нефти в США от API. В России Qiwi и "М.Видео" завтра опубликуют финансовые результаты за 2019 год", - добавил Бахтин.