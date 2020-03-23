"Яндекс" запустил агрегатор собственных сервисов для тех, кто остается в самоизоляции

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Яндекс" запустил сайт, где собрал сервисы, которые могут пригодиться россиянам в самоизоляции. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сегодня всем, кто имеет такую возможность, важно остаться дома. Это поможет сдержать распространение вируса и уберечь себя и окружающих. Мы собрали для вас сервисы, которые помогут с пользой и радостью провести это время. Так, что вам не захочется лишний раз выходить из дома", - говорится на сайте #лучшедома.

Все сервисы "Яндекса" разделены на четыре категории: информация, дом, образование, отдых. В блоке информации представлены сервис вопросов-ответов "Яндекс.Кью", "Расписание", а также актуальная информация о профилактике коронавируса. В категории "Дом" - сервисы "Услуги", "Здоровье", "Район", а также сервисы доставки еды и продуктов "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка", агрегатор такси.

Для дистанционного образования "Яндекс" предлагает сервисы "Репетитор", "Практикум", "Академия" и "Учебник". Сервисы "Кинопоиск", "Яндекс.Эфир", "Игры" и "Коллекции" помогут пользователям найти развлечение в категории "Отдых".

Ранее в понедельник портал с информацией о цифровых сервисах и услугах для граждан, находящихся в самоизоляции из-за коронавируса, запустила Минкомсвязь.