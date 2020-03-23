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Россия выполняет свои обязательства по сделке ОПЕК+ до конца марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия не была инициатором разрыва соглашения по сокращению добычи нефти и до конца марта выполняет свои обязательства в рамках ОПЕК+, сообщил глава "Татнефти" Наиль Маганов после совещания нефтяников в Минэнерго.

"Россия не выходила из соглашения с ОПЕК. И на сегодняшний день, насколько я понимаю, Россия выдерживает свою квоту по соглашению", - сказал Маганов.

На вопрос, будет ли компания пересматривать план добычи нефти на 2020 год, он ответил: "Поживем - увидим. Посмотрим, как страны справятся с коронавирусом".

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