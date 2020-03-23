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Авиакомпании 22 марта доставили в Россию свыше 1,4 тыс. человек

Россиян вывезли из стран, где сложилась наиболее сложная ситуация

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании 22 марта перевезли в РФ более 1400 человек, в том числе 11 иностранцев, говорится в сообщении Росавиации по итогам рабочей группы по координации возвращения граждан РФ из-за рубежа.

"Вчера из стран, где сложилась наиболее сложная ситуация - Болгарии, Венгрии, Индонезии, Индии, Испании, Кипра и Франции - российскими авиакомпаниями доставлено 1403 человека, из них 11 - иностранцы", - отмечается в сообщении.

Вопрос возвращения около 2 тыс. граждан РФ с египетских курортов Шарм-эш-Шейха и Хургады затруднено из-за отсутствия авиасообщения с этими городами, вопрос возвращения наших граждан сейчас находится в стадии проработки. 

"Учитывая, что регулярные и чартерные рейсы российских авиакомпаний в Шарм-эш-Шейх и Хургаду в зимнем сезоне ИАТА 2019/2020 не выполнялись, перевозка граждан РФ затруднена. Вопрос их транспортировки из этих пунктов находится в стадии проработки. По данным МИД РФ, в этих городах общее количество россиян - порядка 2 тысяч человек", - отмечается в сообщении Росавиации.

Вопрос с возвращением граждан РФ из Южной Америки пока не решен, рассматривается возможность доставить их сначала в Европу - Испанию или Португалию, говорится в сообщении Росавиации по итогам рабочей группы по координации возвращения россиян из-за рубежа.

"Пока не решен вопрос доставки граждан РФ из Южной Америки. Загранучреждениям МИД РФ предложено проработать вопрос транспортировки россиян в пункты Европы на регулярных или чартерных рейсах европейских авиакомпаний. В частности, речь идет о Мадриде или Лиссабоне. Далее перевозку будет возможно осуществить на рейсах "Аэрофлота", - отмечается в сообщении.

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БолгарияИндияИндонезияКипрИспанияЕгипетРоссияФранцияВенгрия
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