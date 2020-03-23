МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Зарубежнефть" пока не заключила контракт на поставку нефти в Белоруссию, сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Кудряшов.

"Министерство распределяет, мы подаем. Контракта нет", - сказал он.

Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов 23 марта говорил, что график поставок российской нефти в Белоруссию еще не согласован. При этом по данным источника ТАСС в отрасли, восемь российских нефтекомпаний подали заявки на поставку нефти на белорусские НПЗ во втором квартале, однако договоренностей по финансовым условиям пока нет.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее.

В "Роснефти" в свою очередь заявили, что возобновят поставки в Белоруссию на предлагавшихся компанией условиях - с премией в $5 за тонну.

Контракт на поставку в Белоруссию российской нефти истек в конце 2019 года. С тех пор стороны не договорились о новом контракте из-за расхождений в вопросе цены. Поставки нефти на белорусские НПЗ не прекращал только "Сафмар" Михаила Гуцериева.