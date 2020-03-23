Меркель считает, что пандемия повлечет серьезные последствия для экономики ФРГ

БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса будет иметь серьезные последствия для германской экономики, в понедельник правительство ФРГ заложило хорошую основу для их смягчения. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в аудиподкасте, который опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Меркель впервые использует подобный формат.

"Дорогие сограждане, как вы знаете, вчера я была вынуждена уйти на домашний карантин - в качестве меры предосторожности, поэтому сегодня я руководила заседанием кабинета в режиме телеконференции и таким путем обращаюсь к вам. Непривычно, но тем не менее для меня это было важно", - сказала Меркель.

Канцлер указала на то, что в понедельник было "очень важное" заседание правительства. "Становится все яснее, что это (пандемия - прим. ТАСС) будет иметь серьезные последствия для экономики", - подчеркнула она. По ее словам, власти были вынуждены согласовать дополнительный бюджет на текущий год. "Потому что мы нуждаемся в дополнительных средствах и не сможем соблюсти [закрепленный в конституции] "долговой тормоз", - признала канцлер.

"Правительство ФРГ приняло сегодня беспрецедентный пакет мер, чтобы смягчить последствия распространения коронавируса", - подчеркнула канцлер. По ее словам, сегодня власти "заложили хорошую основу" для этого.

Глава правительства выразила слова благодарности Бундестагу и Бундесрату за то, что пакет законопроектов будет рассмотрен уже на текущей неделе. "Тем самым мы смогли расширить финансовые рамки для реализации масштабных мер в социальной сфере, для поддержки экономики и нашего медицинского обеспечения", - подчеркнула она. Меркель напомнила, что многие компании и граждане оказались в бедственном положении из-за пандемии.

О карантине Меркель

Меркель приняла решение уйти на домашний карантин, после того как в воскресенье стало известно, что врач, который делал ей в минувшую пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом. По словам Зайберта, она чувствует себя хорошо. Решение уйти на карантин было принято Меркель по совету врачей и специалистов института вирусологии имени Роберта Коха.

Первый тест на коронавирус, который она сделала в понедельник, дал отрицательный результат. В ближайшие дни будут сделаны новые тесты.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан ранее призвал граждан Германии старше 60 лет сделать прививки от пневмококка, чтобы избежать дополнительных рисков в случае заражения коронавирусом. Пневмококки являются одним из основных возбудителей, в частности, внебольничной пневмонии.

О пакете мер правительства ФРГ

Принятый правительством ФРГ пакет законопроектов предусматривает, что германское государство в текущем году в целях реализации программ поддержки компаний и определенных групп населения увеличит госдолг на €156 млрд. При этом власти намерены приостановить действие существующих ограничений по верхней границе госзадолженности.

Законопроекты охватывают различные сферы жизни. Небольшие фирмы и частные предприниматели смогут получить прямые субсидии размером до €15 тыс. Общий объем помощи для предприятий малого и среднего бизнеса не имеет аналогов в послевоенной истории Германии и охватывает до €50 млрд.

Создается фонд помощи крупным предприятиям. Он будет охватывать около €600 млрд. При этом государство оставляет за собой право в случае необходимости выкупать долю в стратегически важных компаниях.

В понедельник Минэкономики ФРГ запустило специальную программу по линии государственной банковской группы "Кредитанштальт фюр видерауфбау" (KfW), через которую бизнес сможет получить неограниченные кредиты. Запросы о помощи разрешается направлять с 23 марта.

Арендодателям будет запрещено расторгать договоры со съемщиками, которые в связи с финансовыми трудностями из-за ситуации с коронавирусом будут не в состоянии заплатить арендную плату. Один из законопроектов облегчает возможность перевода сотрудников на неполный рабочий день. Германские больницы получат поддержку в размере более €3 млрд. Кабинет министров берет на себя больше полномочий в вопросах улучшения санитарно-эпидемиологических условий.