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Ставрополье в 2020 году планирует увеличить производство тепличных овощей на 27%

В Министерстве сельского хозяйства края сообщили, что в этом году плановое производство тепличных овощей составит около 100 тыс. тонн

ПЯТИГОРСК, 23 марта. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья в 2020 году планируют увеличить производство тепличных овощей на 26,5% - до 100 тыс. тонн. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства края.

"В 2020 году плановое производство тепличных овощей составит порядка 100 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что рост производства планируется за счет ввода в эксплуатацию третьей очереди тепличного комплекса ООО "Солнечный Дар" в Изобильненском городском округе площадью 26,05 га, а также реализации еще нескольких проектов в этой сфере.

По данным пресс-службы, в 2019 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах края, включая индивидуальных предпринимателей, валовой сбор овощей защищенного грунта составил 79 тыс. тонн. Таким образом, планируемый рост составит 26,5%. Как сообщили ТАСС в пресс-службе, в 2018 году аграрии собрали 82 тыс. тонн овощей.

Сообщается, что в крае в настоящее время тепличными комплексами произведено 7,8 тыс. тонн овощей, из них томаты - 5,4 тыс. тонн, огурцы - 2,4 тыс. тонн, прочие - 67,4 тонны. Площадь тепличных комплексов в крае составляет 237,5 га. Основная производимая продукция - томат. Доля его производства составляет 77%, огурец и салатные культуры - 23%.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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