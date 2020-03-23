МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) запустил антикризисный штаб для экспортеров в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении организации.

"АО "Российский экспортный центр" на фоне развития ситуации с мировой пандемией коронавирусной инфекции инициировал создание антикризисного штаба. Он организован для оперативной поддержки экспортеров и решения проблем, возникающих из-за разрыва внешнеторговых цепочек в результате введения карантина в целом ряде государств, а также для сбора обращений в адрес органов власти", - говорится в сообщении.

Как пояснили в РЭЦ, антикризисный штаб будет анализировать изменение экспортной географии и определять потенциальные рынки для российских экспортеров. Для этого создается комплекс мер, позволяющий оперативно выявлять экспортные ниши, верифицировать возможности новых экспортных поставок в связи с изменением международной торговой конъюнктуры. "Система мониторинга ключевых проблем экспортеров уже сформирована в РЭЦ. На постоянной основе будут проводится сеансы видеоконференцсвязи с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, центров поддержки экспорта, представителей бизнес-сообщества", - пояснили в РЭЦ.

Также на сайте РЭЦ и в социальных сетях создан раздел по сбору проблемных вопросов и предложений от российских экспортеров. Кроме того, РЭЦ организует телефонную горячую линию для экспортеров. Каждая ситуация будет оперативно рассмотрена в индивидуальном порядке с предоставлением обратной связи, включающей набор возможных решений по выходу из сложившейся кризисной ситуации.

Как сообщили в РЭЦ, антикризисный штаб уже приступил к разработке перечня мер оперативного реагирования, в том числе регуляторного и финансового характера, который будет дополняться по мере поступления обращений экспортеров. Планируется расширить и упросить доступ экспортеров к мерам государственной поддержки для того, чтобы минимизировать негативный эффект для российских компаний от сложившейся в мире кризисной ситуации.

РЭЦ, выступая агентом правительства РФ по ряду субсидиарных программ, в тесном взаимодействии с бизнес-объединениями разработал пакет поправок в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление поддержки в рамках реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности и логистической субсидии в части перенастройки механизмов под первоочередные задачи по поддержке экспортеров в текущей экономической ситуации.

Позиция РЭЦ

"Нам важно, чтобы каждый экспортер, который столкнулся с проблемами в своей коммерческой деятельности из-за закрытия зарубежных рынков, мог сообщить о них в РЭЦ. Мы готовы обеспечить поддержку как на системном уровне, так и в рабочем режиме. Для этого у нас есть вся необходимая инфраструктура в России и за рубежом. РЭЦ не намерен сокращать меры поддержки, напротив, будет только повышать эффективность финансовых и нефинансовых продуктов, субсидиарных мер поддержки, расширяя и адаптируя их линейку и доступность для бизнеса", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной.

"Надо понимать, что все происходящее может кардинально изменить сложившиеся на рынке торговые связи и стать триггером для их диверсификации. А это может предоставить новые возможности для российских экспортеров", - добавила она.