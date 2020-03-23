Биржевые индексы резко упали после голосования в Сенате по пакету экономических мер

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Ключевые американские биржевые индексы резко снизились в понедельник во второй половине дня, после того как дополнительный пакет экономических мер, направленных на преодоление последствий вспышки нового коронавируса, вновь не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Как следует из данных на сайте нью-йоркской биржи, индекс Dow Jones упал на 758,64 пунктов (3,96%) до отметки 18415,34. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 85,5 пунктов (3,72%) до 2219,27, а индекс электронной биржи Nasdaq потерял 1,32%, понизившись на 91,66 пунктов до 6788,77 пунктов.

В воскресенье законопроект также не прошел процедурное голосование из-за несогласия сенаторов-демократов с частью плана.

Пакет мер объемом, как ожидается, более $1,6 трлн предусматривает пособия по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям.