{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Биржевые индексы резко упали после голосования в Сенате по пакету экономических мер

Пакет мер объемом, как ожидается, более $1,6 трлн предусматривает пособия по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Ключевые американские биржевые индексы резко снизились в понедельник во второй половине дня, после того как дополнительный пакет экономических мер, направленных на преодоление последствий вспышки нового коронавируса, вновь не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Как следует из данных на сайте нью-йоркской биржи, индекс Dow Jones упал на 758,64 пунктов (3,96%) до отметки 18415,34. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 85,5 пунктов (3,72%) до 2219,27, а индекс электронной биржи Nasdaq потерял 1,32%, понизившись на 91,66 пунктов до 6788,77 пунктов.

В воскресенье законопроект также не прошел процедурное голосование из-за несогласия сенаторов-демократов с частью плана.

Пакет мер объемом, как ожидается, более $1,6 трлн предусматривает пособия по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
CNBC: США вывели часы компании Apple из-под уплаты пошлин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС