Ингушетия намерена к 2024 году достичь объема сельхозэкспорта в $43,2 млн

МАГАС, 23 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии рассчитывают в 2024 году достичь объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) в размере $43,2 млн в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Основными экспортерами региона станут "Сад-Гигант Ингушетия" и крестьянско-фермерское хозяйство "М. Костоев", которые занимаются производством фруктов и меда, рассказала ТАСС и.о. министра экономического развития региона Лиана Плиева.

"Выполнение поставленных задач в рамках проекта "Экспорт продукции АПК" позволит достичь к 2024 году объема экспорта продукции АПК в размере $43,2 млн. Основным экспортером продукции является ООО "Сад-Гигант Ингушетия" - это экспорт яблок. Немалый вклад в развитие экспортного потенциала республики вносит крестьянское фермерское хозяйство "М. Костоев", реализующее свою продукцию - а это мед - за пределы страны", - сказала Плиева.

По ее словам, сейчас "Сад-Гигант Ингушетия" ведет работу для получения международного сертификата качества Global GAR, который позволит беспрепятственно поставлять уже сертифицированную продукцию в другие страны.

"В рамках реализации проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в 2021 году планируется разработка региональных программ по развитию экспорта, регионального экспортного стандарта 2.0 и другого. В результате предполагается увеличение числа экспортеров в регионе к 2021 году на 30%, 2022 году - 50%, 2023 году - 75%, 2024 году - 100 % (17 экспортеров)", - добавила министр.

Ранее замминистра сельского хозяйства Ингушетии Мухажир Албаков сообщал ТАСС, что республика намерена экспортировать в Китай около 100 тонн меда.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.