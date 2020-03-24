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Распространение коронавируса нового типа

Украина создает стабфонд размером $7,2 млрд для борьбы с последствиями пандемии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что средства будут направлены на помощь людям, которые в них нуждаются на фоне распространения коронавируса, а также бизнесу

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Размер стабилизационного фонда Украины для борьбы с новым коронавирусом составит 200 млрд гривен (около $7,2 млрд). Об этом в понедельник заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы создаем стабилизационный фонд. Его размер будет в районе 200 млрд гривен", - отметил он в эфире телеканала ICTV.

По его словам, эти средства будут направлены на помощь людям, которые в них нуждаются на фоне распространения коронавируса, а также бизнесу.

На Украине зафиксировано 73 случая нового коронавируса, из них три летальных, один человек выздоровел.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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