{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"Известия": объединение пассажиров предложило возвращать деньги за авиабилет при ЧС

Изменения позволят защитить права пассажира на безопасный отдых
Описание
© AP Photo/Frank Augstein

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило в Минтранс и Госдуму обращение с просьбой внести поправки в Воздушный кодекс РФ, предусматривающие возврат пассажирам полной стоимости авиабилета в случае объявления чрезвычайной ситуации в стране прилета. Об этом во вторник сообщают "Известия" со ссылкой на документ, отправку которого подтвердил председатель ООП Илья Зотов.

"Внесение изменений в ст. 108 ВК позволит защитить права пассажира на безопасный отдых и расширит возможности для возврата средств для граждан, которые опасаются за свою жизнь", - приводит издание обращение общественников в Минтранс.

Как прокомментировал "Известиям" Зотов, в организацию поступили многочисленные жалобы пассажиров из-за невозможности вернуть полную стоимость авиабилета при объявлении в стране прилета режима чрезвычайной ситуации. По его словам, речь идет о десятках тысячах пассажиров, которые потеряли свои средства или были вынуждены рисковать здоровьем.

В опрошенных изданием авиакомпаниях сообщили, что пассажиры могут обменять билет на другую дату при наличии у перевозчика соответствующей программы обмена. Минтранс на момент публикации не предоставил комментариев газете.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Трамп подписал указ о недопустимости взвинчивания цен
Президент США отметил, что позволит тем, кто взвинчивает цены, навредить благосостоянию страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС