"Известия": объединение пассажиров предложило возвращать деньги за авиабилет при ЧС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило в Минтранс и Госдуму обращение с просьбой внести поправки в Воздушный кодекс РФ, предусматривающие возврат пассажирам полной стоимости авиабилета в случае объявления чрезвычайной ситуации в стране прилета. Об этом во вторник сообщают "Известия" со ссылкой на документ, отправку которого подтвердил председатель ООП Илья Зотов.

"Внесение изменений в ст. 108 ВК позволит защитить права пассажира на безопасный отдых и расширит возможности для возврата средств для граждан, которые опасаются за свою жизнь", - приводит издание обращение общественников в Минтранс.

Как прокомментировал "Известиям" Зотов, в организацию поступили многочисленные жалобы пассажиров из-за невозможности вернуть полную стоимость авиабилета при объявлении в стране прилета режима чрезвычайной ситуации. По его словам, речь идет о десятках тысячах пассажиров, которые потеряли свои средства или были вынуждены рисковать здоровьем.

В опрошенных изданием авиакомпаниях сообщили, что пассажиры могут обменять билет на другую дату при наличии у перевозчика соответствующей программы обмена. Минтранс на момент публикации не предоставил комментариев газете.