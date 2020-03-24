WSJ: авиакомпании в США могут отказаться от выполнения большинства внутренних рейсов

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Американские авиакомпании рассматривают возможность приостановки "практически всех" внутренних пассажирских перелетов из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, возможность введения запрета на пассажирские перевозки внутри страны рассматривают как сами авиакомпании, так и федеральные власти. Источники издания подчеркивают, что решение на уровне властей может быть принято уже в скором времени, однако не исключено, что компании сами могут отказаться от большинства внутренних перелетов в одностороннем порядке.

При этом газета не уточняет, о каком количестве рейсов в процентном отношении может идти речь. Как подчеркивает The Wall Street Journal, к настоящему моменту американские авиакомпании, в том числе - American Airlines и Delta Airlines, заявили о намерении приостановить выполнение около 40% внутренних рейсов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 43 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 570 человек. Более 50% случаев заражения в стране фиксируются в настоящий момент в штатах Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.