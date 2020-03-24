{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

WSJ: авиакомпании в США могут отказаться от выполнения большинства внутренних рейсов

Источники газеты сообщают, что возможность введения запрета на пассажирские перевозки внутри страны рассматривают как сами авиакомпании, так и федеральные власти

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Американские авиакомпании рассматривают возможность приостановки "практически всех" внутренних пассажирских перелетов из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, возможность введения запрета на пассажирские перевозки внутри страны рассматривают как сами авиакомпании, так и федеральные власти. Источники издания подчеркивают, что решение на уровне властей может быть принято уже в скором времени, однако не исключено, что компании сами могут отказаться от большинства внутренних перелетов в одностороннем порядке.

При этом газета не уточняет, о каком количестве рейсов в процентном отношении может идти речь. Как подчеркивает The Wall Street Journal, к настоящему моменту американские авиакомпании, в том числе - American Airlines и Delta Airlines, заявили о намерении приостановить выполнение около 40% внутренних рейсов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 43 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 570 человек. Более 50% случаев заражения в стране фиксируются в настоящий момент в штатах Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Трамп убежден в необходимости пакета стимулирующих мер из-за коронавируса
Этот законопроект пока не смог получить одобрение в рамках процедурного голосования в Сенате из-за несогласия демократов с некоторыми его положениями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС