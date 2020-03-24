СМИ: Petrobras вернула с шельфа на берег нефтяников с подозрением на коронавирус

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 марта. /ТАСС/. Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras вернула на берег восемь рабочих нефтяной платформы в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила в понедельник газета "Фолья ди Сан-Паулу".

Как уточняется, решение было принято в прошедший уикенд на основании врачебной рекомендации после обнаружения у них характерных симптомов. Оставшиеся на вахте работники Petrobras находятся под наблюдением медиков. Информация о количестве нефтяников, продолживших работу на платформе P-67 в нефтегазовом бассейне Лула в 250 км от побережья Рио-де-Жанейро, не сообщается.

В компании полагают, что последствия эпидемии коронавируса для здоровья ее сотрудников могут в итоге негативно сказаться на показателях добычи на отдельных буровых, уточняет издание. Во избежании этого Petrobras сократила до необходимого минимума число персонала на шельфовых платформах и установила обязательный семидневный карантин перед отправкой туда. Соответственно с 21 до 28 дней увеличился срок вахты, что вызвало недовольство у профсоюза.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. На данный момент число инфицированных составляет около 1,9 тыс. человек во всех 26 штатах и столичном Федеральном округе, 34 заболевших умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.