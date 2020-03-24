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"Россети Ленэнерго" инвестируют в инфраструктуру более 32,6 млрд рублей в 2020 году

Средства направят на увеличение совокупной трансформаторной мощности предприятия, а также в строительство 1,5 тыс. км линий электропередачи на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Распределительная сетевая компания "Россети Ленэнерго" (юридическое наименование - ПАО "Ленэнерго") в 2020 году вложит 32,6 млрд рублей в увеличение совокупной трансформаторной мощности предприятия на 1,7 тыс. мегавольт-ампер (МВА), а также в строительство 1,5 тыс. км линий электропередачи на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Согласно инвестиционной программе "Россети Ленэнерго" общий объем инвестиций в 2020 году составит 32,6 млрд руб. с НДС. Планируется ввод трансформаторной мощности порядка 1,7 МВА, также ввод 1,5 тыс. км линий электропередачи", - сказал ТАСС во вторник генеральный директор компании Андрей Рюмин.

Среди наиболее крупных объектов, запланированных к вводу в 2020 году, глава компании отметил строительство подстанции "Ясень" напряжением 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств компрессорной станции "Дивенская" ПАО "Газпром" в Кингисеппском районе Ленинградской области; строительство подстанции "Юнтолово" напряжением 110 кВ в Приморском районе Санкт-Петербурга для присоединения строящихся жилых кварталов, а также реконструкцию сети внешнего электроснабжения морского торгового порта "Усть-Луга" в Ленинградской области.

В марте в "Россети Ленэнерго" утвердили программу "Цифровая трансформация - 2030", направленную на цифровизацию электросетевой инфраструктуры, создание единой управляемой цифровой среды, а также внедрение технологий информационной безопасности. Совокупный объем инвестиций в выполнение программы составит 54,7 млрд рублей.

В рамках программы к 2030 году все распределительные сети компании напряжением 6-10 кВ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут оснащены интеллектуальной системой мониторинга состояния и управления. Автоматизация распределительной электрической сети позволит ускорить процесс обнаружения неисправного участка сети и локализовать его без отключения остальных потребителей района.

"Россети Ленэнерго" обслуживают территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 7 млн человек. Суммарная трансформаторная мощность подстанций энергокомпании - 33,4 тыс. МВА. Ее основные акционеры - "Россети" (68,22%) и администрация Санкт-Петербурга (29,11%).

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