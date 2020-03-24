Сэкономленные на госдолге деньги регионы рассчитывают направить на текущие расходы

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину принять меры, чтобы отсрочить выплаты регионов по долгам и реструктурировать в 2020 году региональные долги по уже полученным бюджетным кредитам.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российские регионы в результате ограничительных мер, связанных с распространением нового коронавируса, а также в связи с негативными мировыми экономическими тенденциями отмечают снижение доходов бюджетов. По мнению опрошенных ТАСС представителей регионов, в таких условиях планы правительства РФ отсрочить субъектам выплаты по долгам позволят им сэкономить на обслуживании госдолга и исполнить текущие обязательства, главным образом социальные.

"Это поможет региону, не нужно будет отвлекать бюджетные средства, которых, как правило, всегда не хватает, на возврат кредитов. Они пойдут на исполнение текущих обязательств бюджета. Доля бюджетных кредитов в общем объеме госдолга у региона [Псковской области] значительная. Ситуация с коронавирусом, несомненно, усложнила положение, поскольку наверняка сократятся поступления в текущий бюджет, поэтому решение правительства очень важно", - сообщил ТАСС вице-спикер псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов.

Псковская область - один из 36 регионов, где долговая нагрузка, то есть отношение госдолга к собственным доходам, превышает 50% - ее показатель 88,3%. По данным портала "Электронный бюджет", наиболее сложная ситуация складывается в Приволжском федеральном округе, где большинство регионов имеют долговую нагрузку более 50%. К примеру, в Республике Мордовия, по данным портала на 1 января, она составляет 196,5%, в Марий Эл - 70,5%, Хакасии - 97,6%.

Снижение доходов

Региональные власти пока не столкнулись с проблемами погашения бюджетных кредитов, заявили ТАСС в Минфинах Новгородской, Кемеровской, Рязанской областей, Карелии, Чувашии и в правительстве Республики Алтай. Дело в том, что сроки погашения наступят только в ноябре. Однако снижающиеся доходы бюджетов говорят о том, что трудности с выплатами можно ожидать. Снижение поступлений в региональный бюджет фиксируют, например, в Иркутской области - на 1,5 млрд рублей за январь-февраль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Резкое снижение налоговых поступлений отмечают в Хакасии. "В 2018 году было 2 млрд рублей [налоговых поступлений от угледобывающих компаний], в прошлом году 700 млн рублей, то в 2020 году - ноль", - сообщила ТАСС заместитель главы республики - министр финансов Ирина Войнова.

В Севастополе констатировали, что в ситуации пандемии на бюджет легли незапланированные траты, в частности, на дезинфекционные мероприятия в учреждениях с массовым пребыванием людей.

Омская область, хотя и успела до обвала цен на нефть и резкого падения рубля привлечь коммерческие кредиты по выгодной ставке, чтобы этими деньгами вовремя погасить кредиты бюджетные, но также не исключает, что столкнется с трудностями. "Чем проблематичнее будет исполняться доходная часть регионального бюджета, тем больше сложностей будет с исполнением всех обязательств региона, в том числе погашением долгов по бюджетным кредитам", - сообщил ТАСС министр финансов Омской области Вадим Чеченко. Тем регионам, которые не успели перекредитоваться до событий на фондовом рынке, по его словам, вероятнее всего, придется обслуживать коммерческие заимствования по более высоким ставкам.

Кемеровская область, бюджет которой напрямую зависит от спроса на уголь, несколько лет назад занялась оптимизацией своего госдолга. Как сообщил ТАСС председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Законодательного собрания Кузбасса Сергей Ващенко, за три последних года регион почти вдвое снизил размер госдолга - до 33,2 млрд рублей (четверть от доходной части бюджета). "Нам удалось почти на 30 млрд снизить госдолг Кузбасса и существенно улучшить его структуру, на сегодня долги коммерческим банкам у Кузбасса отсутствуют, мы должны только Минфину России", - сказал он.

В министерстве финансов Республики Мордовия, госдолг которой составляет 50,8 млрд рублей, ТАСС сообщили, что в условиях неопределенности на сырьевых и валютном рынках изъятие средств из региональных бюджетов для погашения долга перед федеральным бюджетом "осложнит реализацию мер, направленных на поддержание социальной и экономической стабильности с учетом угрозы распространения в стране новой коронавирусной инфекции".

Своевременная мера

Однако, если правительство РФ даст регионам отсрочку выплат по долгам, это будет "очень своевременная мера поддержки для региональных бюджетов, особенно если финансово-экономическая ситуация в стране продолжит ухудшаться", - считает Чеченко. С этим мнение согласилась представитель Хакасии.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил ТАСС, что в случае принятия правительством РФ решения об отсрочке платежей по бюджетным кредитам, регион сможет не привлекать кредиты коммерческих банков на их погашение и сэкономить на расходах на обслуживание государственного долга. Глава региона уточнил, что в 2020 году область должна вернуть в федеральный бюджет 2 млрд рублей. "Сэкономленные средства можно направить на поддержку социально значимых сфер, например, на здравоохранение", - сказал Никитин.

О том, что отсрочка даст возможность сэкономить на обслуживании госдолга, ТАСС также сказали в министерствах финансов Новгородской области и Чувашской Республики. В пресс-службе Минфина Чувашии, кроме того, отметили, что эта мера поможет поддержать реализацию новых инвестиционных проектов в регионе.

По словам министра финансов Кировской области Ларисы Маковеевой, региону, госдолг которого составляет 72% от бюджета, мера поддержки поможет найти средства на выпадающие доходы, которые могут возникнуть в связи с работой предприятий в условиях распространения инфекции.

По словам Сергея Ващенко, Кемеровская область благодаря поддержке Минфина сможет отсрочить выплату 815 млн рублей госдолга, которые готова направить "на первоочередные нужды". "Мы прогнозируем ухудшение экономической и, как следствие, налоговой ситуации и в связи с коронавирусом, и в связи с непростой ситуацией на мировых угольных рынках. В этом случае 815 млн рублей мы сможем направить на первоочередные нужды, на поддержку населения, на поддержку ключевых отраслей экономики в соответствии с поручениями председателя правительства РФ. Сейчас в Кузбассе ведется работа по созданию аналогичного регионального плана, это тоже потребует ресурсов. Остается для нас пока открытым вопрос определения принципов адресности, о которых говорил председатель правительства при постановке задачи по реструктуризации обязательств регионов перед Минфином России. Это может стать ключевым моментом в успешной реализации этого поручения", - сказал он.

В Минфине Карелии ТАСС сообщили, что предлагаемые правительством РФ меры по реструктуризации задолженности позволят разгрузить график платежей республики в 2020 году и "повысить устойчивость бюджета".