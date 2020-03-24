"ВТБ Лизинг" реструктурирует лизинговые платежи "Аэрофлота" по почти 70 самолетам

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. ГК "ВТБ Лизинг" и группа "Аэрофлот" заключили соглашение о проведении в 2020 году реструктуризации платежей авиаперевозчика по договорам операционной и финансовой аренды около 70 воздушных судов, следует из сообщения пресс-службы ВТБ.

"Между ГК "ВТБ Лизинг" и группой "Аэрофлот" достигнуто соглашение о проведении в 2020 году реструктуризации платежей авиаперевозчика по договорам операционной и финансовой аренды ВС. В настоящее время в рамках сотрудничества с "ВТБ Лизинг" у компаний группы "Аэрофлот" в лизинге находится 50 Boeing 737-800, четыре Boeing 747, два Boeing 777, 9 самолетов Airbus A319, по одному А320, А330", - указано в сообщении.

По словам генерального директора "ВТБ Лизинга", председателя совета НП "Лизинговый союз" Дмитрия Ивантера, компания первая на рынке согласилась на проведение такой крупной реструктуризации в интересах клиента. "Но с учетом сложившейся ситуации не исключаю, что за нами последуют и остальные лизинговые компании", - отметил он.