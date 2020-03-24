Торги на Тайваньской бирже завершились ростом основного индекса на 4,45%

ТАСС, 24 марта. Основной индекс Тайваньской биржи TAIEX по итогам торгов во вторник вырос на 4,45%, отреагировав на заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о готовности принимать меры по поддержке экономики страны в условиях пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные фондовой площадки.

К моменту завершения торгов TAIEX вырос до 9285 пунктов, набрав за день 395 пунктов.

Переход от негативной динамики к росту на Тайваньской бирже произошел вслед за тем, как в понедельник ФРС США, выполняющая функции ЦБ страны, объявила о том, что будет скупать облигации в рамках программы количественного смягчения фактически в неограниченных количествах в зависимости от потребностей крупнейшей экономики мира.

Торги на биржах Китая и всего Азиатского региона последние несколько недель преимущественно проходили в негативной зоне. Эксперты связывают колебания на фондовом рынке с продолжающимися опасениями инвесторов относительно дальнейшего распространения нового коронавируса, падением цен на нефть и многочисленными факторами неопределенности в развитии мировой экономики.