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Распространение коронавируса нового типа

ВТБ изменит режим работы офисов в рамках мер по борьбе коронавирусом

Меры начинают действовать в Москве, но в зависимости от географии распространения вируса могут быть распространены на регионы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. ВТБ в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции изменит режим работы офисов банка в регионах, где фиксируется рост заболеваемости COVID-2019, следует из заявления госбанка.

Это предусмотрено комплексом дополнительных мер, утвержденных Центром оперативного управления ВТБ под руководством главы банка Андрея Костина. Меры начинают действовать в Москве, но в зависимости от географии распространения вируса могут быть распространены на регионы, говорится в сообщении.

"В регионах, где фиксируется рост коронавирусной инфекции, часть наших розничных офисов может временно изменить свой режим работы, клиенты смогут воспользоваться близлежащими отделениями или проводить все необходимые операции в онлайн-каналах. Все посетители будут проинформированы о введении таких мер дополнительно", - указано в заявлении. В офисах ВТБ сформированы взаимозаменяемые группы сотрудников, которые обеспечивают бесперебойную работу с физическими и юридическими лицами.

В московских офисах, по информации ВТБ, не считая клиентских отделений, введен запрет на пропуск сторонних посетителей, проводится бесконтактное измерение температуры у сотрудников.

"Банк также принял решение о переводе на удаленный формат работы сотрудников, которые могут выполнять свои функциональные обязанности дистанционно без нарушения банковских процедур и требований безопасности", - сообщает госбанк.

Также ВТБ перевел на сменный режим контакт-центр ВТБ: его специалисты работают взаимозаменяемыми группами с исключением непосредственного контакта между собой. Банк завершил внедрение безбумажной технологии на 100% своей сети, что позволит клиентам быстро и безопасно провести необходимые операции без использования бумажных носителей. Для минимизации использования наличных купюр рекомендуется использовать способы бесконтактной оплаты - уже 97% POS-терминалов ВТБ оборудованы этой технологией. В госбанке заверили, что в течение дня в розничных офисах проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства.

Теги
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