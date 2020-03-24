Фонд "Посети Кавказ" откроет горячую линию для туриндустрии СКФО из-за коронавируса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Горячая линия для представителей туристической сферы Северо-Каказского федерального округа (СКФО) заработает в ближайшее время из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса нового типа. Ее откроет российский фонд "Посети Кавказ", сообщили во вторник журналистам в пресс-службе фонда.

"Фонд "ПосетиКавказ" открывает горячую линию для представителей туриндустрии Северного Кавказа ввиду сложившейся ситуации распространения коронавируса", - сообщили в пресс-службе. Там же отметили, что работа горячей линии носит информационный и справочный характер и осуществляется в целях сбора и обработки информации от представителей туриндустрии СКФО.

Как отмечается, основная задача горячей линии - налаживание связи между бизнесом и органами власти по вопросам реализации принятых и принимаемых мер государственной поддержки. "Для этого необходимо сообщить название, контакты и проблемы, с которыми столкнулась организация", - цитирует пресс-служба гендиректора фонда Станислава Аристова. Телефон горячей линии - 8 800 600 53 03.

Ситуация с коронавирусом

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.