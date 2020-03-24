{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд "Посети Кавказ" откроет горячую линию для туриндустрии СКФО из-за коронавируса

Специалисты проинформируют по вопросам реализации принятых и принимаемых мер государственной поддержки

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Горячая линия для представителей туристической сферы Северо-Каказского федерального округа (СКФО) заработает в ближайшее время из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса нового типа. Ее откроет российский фонд "Посети Кавказ", сообщили во вторник журналистам в пресс-службе фонда.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Фонд "ПосетиКавказ" открывает горячую линию для представителей туриндустрии Северного Кавказа ввиду сложившейся ситуации распространения коронавируса", - сообщили в пресс-службе. Там же отметили, что работа горячей линии носит информационный и справочный характер и осуществляется в целях сбора и обработки информации от представителей туриндустрии СКФО.

Как отмечается, основная задача горячей линии - налаживание связи между бизнесом и органами власти по вопросам реализации принятых и принимаемых мер государственной поддержки. "Для этого необходимо сообщить название, контакты и проблемы, с которыми столкнулась организация", - цитирует пресс-служба гендиректора фонда Станислава Аристова. Телефон горячей линии - 8 800 600 53 03.

Ситуация с коронавирусом

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
Реклама на ТАСС
Volkswagen с 30 марта временно приостановит производство в России
Это связано с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС