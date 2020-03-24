"Ъ": РЖД смогут вводить скидки на перевозку до 99%

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. ФАС подготовила проект приказа, в соответствии с которым ОАО "РЖД" сможет вводить скидки на перевозку до 99% до тех пор, пока тариф покрывает переменные затраты, сообщает газета "Коммерсантъ".

Согласно пояснительной записке, увеличение размера потенциальной скидки предпринимается с целью обеспечить "конкурентные тарифные условия на перевозку угля в западном направлении".

Один из опрошенных экспертов считает меру действенной. По его словам, РЖД сможет привлекать грузы, в том числе ушедшие с железнодорожного транспорта. Также он отметил, что, поскольку переменные издержки составляют около 50% тарифа, скидка на 99% вряд ли возможна. Но в случае, если даже она будет на уровне 25%, добавил он, это порядка $4-5 с тонны.

Другой, опрошенный газетой эксперт также считает увеличение потенциальной скидки хорошей новостью. Минусом от принятия меры он называет потенциальную возможность полного "выдавливания" из бизнеса речных перевозчиков.