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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Индекс биржи Гонконга прибавил 4,46%

Аналитики считают рост краткосрочным

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже во вторник завершились значительным ростом котировок по всему спектру акций. Индекс Hang Seng по итогам дня поднялся на 4,46%, до 22663 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

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Положительная динамика передалась всем без исключения "голубым фишкам". Позитивным фактором для рынка стала готовность Федеральной резервной системы США принимать меры по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.

Однако, местные аналитики считают нынешний всплеск котировок краткосрочным явлением. "Я думаю, что сегодняшнее ралли в Азии будет недолгим", - отметил эксперт гонконгской компании Everbright Sun Hung Kai Кенни Вэнь.

"Это еще не тенденция к росту", - соглашается управляющий директор компании VC Asset Management Луи Цзе. "Мы не приближаемся ни к какому поворотному моменту, потому что вирус все еще существует. Мы еще не вышли из леса, а находимся где-то посередине", - считает финансист. Он выразил сомнение в том, что восстановление может продлиться дольше двух-трех дней, поскольку "сейчас наступает конец первого квартала и рынок находится под сильным давлением".

В ходе торгов уверенно подорожали активы, связанные с сырьевым, производственным секторами, недвижимостью, высокими технологиями. На 7,73% прибавил разработчик линз для смартфонов Sunny Optical Technology - до 103,1 гонконгского доллара за бумагу. На 9,66% улучшились позиции крупного производителя электрооборудования - компании Techtronic Industries - до 46,55 гонконгского доллара за единицу. На 11% (до 4,91 гонконгского доллара) подскочили в цене акции китайского автогиганта Dongfeng Group.

В "зеленой зоне" также завершились торги на фондовых площадках материкового Китая, Тайваня, Южной Кореи, Сингапура, Малайзии.

Теги
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