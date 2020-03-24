Главный индекс Франкфуртской биржи на открытии торгов вырос более чем на 6%

БЕРЛИН, 24 марта. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, с началом торгов во вторник вырос на 6,17%, до 9280,29 пункта, свидетельствуют данные площадки.

В последний раз индекс находился на данном уровне 13 марта.

В понедельник вечером DAX снизился на 2,1%, но оказался значительно выше предыдущих катастрофических отметок, что позволило инвесторам надеяться на то, что первый шок от стремительного распространения коронавируса прошел. В плюсе во вторник с началом торгов были все 30 компаний, входящих в DAX.

По мнению экономистов, опасения инвесторов по-прежнему связаны с развитием ситуации в США, где Dow Jones накануне потерял около 3%. В то же время обстановка на биржах в странах Азии значительно улучшилась, отмечают аналитики.