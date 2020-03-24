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"Ростелеком" отразил более 110 тыс. кибератак в регионах Сибири в 2019 году

В компании отметили, что наибольшее количество атак было совершено с помощью вредоносных программ - вирусов и троянов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Центр мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC компании "Ростелеком" зафиксировал и отразил более 110 тыс. кибератак на информационные ресурсы организаций в Сибирском федеральном округе в 2019 году, сообщает во вторник пресс-служба макрорегионального филиала "Ростелекома".

"За 2019 год центр мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC компании "Ростелеком" выявил и отразил более 110 тыс. кибератак против организаций в Сибири. Примерно такое же число кибератак было зафиксировано и на Урале", - пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что наибольшее количество атак было совершено с помощью вредоносных программ - вирусов и троянов. Вторым по популярности методом взлома инфраструктуры организаций региона стал взлом электронных почт, интернет-банков и личных кабинетов, на третьем месте - подбор логинов и паролей.

"Отличительной особенностью региона является то, что более 20% атак на объекты критической информационной инфраструктуры были направлены на проникновение в автоматизированные системы управления промышленными объектами. В среднем по стране этот показатель равен 16%. Данная ситуация связана с низким уровнем кибергигиены и отсутствием в инфраструктуре организаций сегментирования сетей на корпоративные и технологические", - цитирует пресс-служба слова директора центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC Владимира Дрюкова.

Solar JSOC - первый коммерческий центр мониторинга и реагирования на кибератаки. Под защитой Solar JSOC находится более 100 крупнейших российских компаний и организаций, среди них - федеральные ведомства, региональные правительства, крупнейшие финансовые организации, энергетические и нефтегазовые компании.

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