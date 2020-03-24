Белоусов стал единоличным председателем рабочей группы по содействию новым инвестпроектам

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назначен единоличным председателем рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сопредседателями группы являлись министр финансов Антон Силуанов, занимавший в прежнем составе правительства также пост первого вице-премьера, и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Шохин получил должность зампреда рабочей группы.

Летом 2018 года Белоусов, будучи помощником президента РФ, предложил изъять 500 млрд рублей сверхприбыли у крупных российских компаний-экспортеров, получивших выгоду от девальвации рубля. Речь, в частности, шла об НЛМК, "Северстали", Магнитогорском металлургическом комбинате, "Мечеле", "Металлоинвесте", Evraz, "Норникеле", "Алросе", "Полюсе", "Сибуре", "Уралкалии", "Фосагро" и других.

Позднее он пояснял, что речь шла лишь о возможности направить эти средства на приоритетные для государства проекты, а предложенные им 500 млрд рублей назвал "верхней границей". Финансовые модели участия бизнеса в приоритетных инвестпроектах должна определять рабочая группа, которая была создана в сентябре 2018 года.

Минфин в рамках соответствующей деятельности подготовил законопроект о защите и поощрении капиталовложений в РФ (СЗПК). Госдума приняла документ в третьем чтении 19 марта.