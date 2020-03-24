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Распространение коронавируса нового типа

Минтранс отменил итоговое заседание коллегии ведомства на фоне коронавируса

Заседание должно было состояться 8 апреля

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Итоговое расширенное заседание коллегии Минтранса отменяется в связи с распространением нового коронавируса, сообщило министерство.

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"В связи с принимаемыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации итоговое расширенное заседание коллегии Минтранса России, запланированное на 8 апреля 2020 года, отменяется", - говорится в пресс-релизе.

Ранее Росморречфлот сообщил о том, что во исполнение решений оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принято решение о проведении итогового расширенного заседания коллегии агентства в сокращенном составе в режиме видеоконференцсвязи.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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