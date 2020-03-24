Минтранс отменил итоговое заседание коллегии ведомства на фоне коронавируса

"В связи с принимаемыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации итоговое расширенное заседание коллегии Минтранса России, запланированное на 8 апреля 2020 года, отменяется", - говорится в пресс-релизе.

Ранее Росморречфлот сообщил о том, что во исполнение решений оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принято решение о проведении итогового расширенного заседания коллегии агентства в сокращенном составе в режиме видеоконференцсвязи.