Маршрут поездов Анапа - Керчь планируется продлить до Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) намерена продлить первый регулярный маршрут по Крымскому мосту между Анапой и Керчью до Феодосии, сообщила во вторник пресс-служба компании-оператора железнодорожных перевозок на Крымском полуострове.

Первый поезд со станции Керчь (Крым) в Анапу (Краснодарский край) отправился 7 марта. До этого проехать из одного города в другой можно было только автомобильным транспортом. Поезда курсируют ежедневно утром и вечером, а в пятницу, в выходные и праздничные дни ходит дополнительный дневной состав. Время в пути составляет два часа, стоимость билета от Керчи до Анапы - 439 рублей. Добраться железнодорожным транспортом до Феодосии по этому маршруту сейчас можно только с пересадками.

"Улучшая транспортную доступность в регионе, ЮППК также планирует продлить маршрут Анапа - Керчь до Феодосии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе перевозчика ТАСС уточнили, что маршрут будет продлен с 11 апреля. В компании отметили, что рельсовые автобусы уже перевезли более 3 тыс. пассажиров между Керчью и Анапой.

Южная пригородная пассажирская компания, которая начала работу 1 января 2020 года, сейчас является оператором пригородных перевозок по всему Крыму. В маршрутной сети шесть направлений: Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия и Феодосия - Армянск. С начала текущего года ЮППК перевезла более 405 тыс. пассажиров.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто 23 декабря 2019 года. Первый поезд пришел 25 декабря в Севастополь, второй - 26 декабря в Симферополь. Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. На время курортного сезона будут открыты дополнительные маршруты.