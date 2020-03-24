Абхазия полностью перешла на собственную электроэнергию

СУХУМ, 24 марта. /ТАСС/. Абхазия с утра вторника перешла на собственную электроэнергию, поставки, производившиеся с 1 февраля из РФ для покрытия энергодефицита, завершены. Об этом сообщил ТАСС и.о. президента, премьер-министр Валерий Бганба.

"C сегодняшнего утра мы завершили переток, перешли на собственный свет. Мы уместились в тот лимит, который просили у РФ, - около 200 млн. киловатт-часов. Это обойдется предположительно в более 500 млн рублей, которые будут сняты с инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы", - сказал Бганба.

По данным компании "Черноморэнерго", переток осуществлялся с 1 февраля по 24 марта. За указанный период Абхазия получила 198,3 млн киловатт-часов.

Энергодефицит возник в связи с критически низким уровнем воды в плотине единственной в Абхазии ИнугрскойГЭС. В связи с аналогичной причиной переток осуществлялся из РФ в марте 2019 года, тогда он обошелся в 190 млн рублей.