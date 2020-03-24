{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 2400 пунктов

Он вырос на 6,6%

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе биржевых торгов вырос на 6,6% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 2402,5 пункта, следует из данных торговой площадки.

Индекс РТС прибавил 8,6% - до 959,74 пункта.

Российский рынок акций растет вслед за нефтяными котировками. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 4,7% - до $28,31 за баррель. Цена сорта WTI прибавила 6,2% - до $24,8 за баррель.

Лидерами роста на Мосбирже стали бумаги "Норникеля" (+16,4%) на фоне увеличения цен на основные металлы, акции Polymetal (+12,4%), "Россетей" (+9,7%), "Аэрофлота" (+8,3%).

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Министр экономики Франции сравнил кризис из-за коронавируса с Великой депрессией
Брюно Ле Мэр подчеркнул, что в первую очередь необходимо сохранить производственные мощности в стране и поддержать бизнес
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС