Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 2400 пунктов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе биржевых торгов вырос на 6,6% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 2402,5 пункта, следует из данных торговой площадки.

Индекс РТС прибавил 8,6% - до 959,74 пункта.

Российский рынок акций растет вслед за нефтяными котировками. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 4,7% - до $28,31 за баррель. Цена сорта WTI прибавила 6,2% - до $24,8 за баррель.

Лидерами роста на Мосбирже стали бумаги "Норникеля" (+16,4%) на фоне увеличения цен на основные металлы, акции Polymetal (+12,4%), "Россетей" (+9,7%), "Аэрофлота" (+8,3%).