Cрок службы бортовых устройств системы "Платон" увеличен до 90 дней

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики приняла решение об увеличении срока службы бортовых устройств госсистемы "Платон" на три месяца. Об этом говорится в сообщении "РТ - Инвест транспортные системы" (РТИТС, оператор "Платона").

"Такая мера обеспечит безопасность грузоперевозчиков во время пандемии коронавируса и исключит необходимость личных визитов в офисы в период обменной кампании бортовых устройств. Соответствующее поручение компания - оператор госсистемы "Платон" получила от Росавтодора", - отметили в "РТ - Инвест транспортные системы".

Оплата в счет возмещения вреда дорожному полотну большегрузами в системе "Платон" может производиться с помощью маршрутной карты в ручном режиме или же через бортовое устройство автоматически. Оно устанавливается в кабине грузовика и автономно передает данные о местонахождении автомобиля. В итоге на основе этих данных формируется плата для перечисления в федеральный бюджет через госсистему "Платон".

Как пояснили в РТИТС, на период с марта по июнь 2020 года перевозчикам необходимо заменить более 150 тыс. таких устройств. "Ежедневно в офисах системы мы обслуживаем более пяти тысяч грузоперевозчиков. Все сервисы системы доступны онлайн, но для получения бортового устройства перевозчикам, в том числе и иностранным, необходимо прийти в центры обслуживания", - рассказал генеральный директор РТИТС Антон Замков.

По его словам, решение правительства об увеличении срока службы бортовых устройств обеспечит безопасность грузоперевозчиков и более 700 сотрудников в 138 центрах обслуживания пользователей по всей стране.

О системе "Платон"

Система "Платон", по которой взимается плата за передвижение большегрузных автомобилей, действует с ноября 2015 года. Она призвана компенсировать вред, причиняемый большегрузами дорогам федерального значения. Собранные средства поступают в федеральный бюджет, откуда направляются на ремонт, содержание дорожного полотна и развитие транспортной инфраструктуры.

Сейчас в системе зарегистрировано более 556 тыс. перевозчиков. Сборы за время работы системы достигли 100 млрд рублей.